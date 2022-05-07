Мемориальную доску ветерану ВОВ и ОВД открыли в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау прошло торжественное открытие мемориальной доски памяти ветерана Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Ильи Марченко, принимавшего участие в одном из самых крупных мировых сражениях – форсировании Днепра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, с инициативой увековечить имя Марченко Ильи Тимофеевича – ветерана Великой Отечественной войны, полковника милиции в отставке, более 30 лет прослужившего в органах правопорядка, выступили руководство и личный состав управления специализированной службы охраны.

Мемориальная доска с именем почетного ветерана в преддверии 77-й годовщины Великой Победы появилась за фасаде административного здания УССО, которое Илья Тимофеевич возглавлял в течение 15 лет - с 1968 по 1983 годы.

Присутствующие на торжественном открытии поделились воспоминаниями об Илье Тимофеевиче, его высоких профессиональных и моральных качествах, рассказывали, каким замечательным человеком был ветеран, как много успел сделать и насколько важно для будущего поколения сохранить память о таких героях.

По словам дочери Раисы, ее отец прожил долгую и честную жизнь, а родные всегда чувствовали себя как за каменной стеной.

«Марченко Илья Тимофеевич родился в 1925 году в селе Володаровское в простой крестьянской семье. На фронт Илья Тимофеевич ушел добровольцем в 1943 году, сразу же после окончания 10 класса. Первоначальную военную подготовку прошел в пулеметно-минометном училище в городе Ташкенте, а в августе того же года направлен в самое пекло войны: командиром минометного расчета 282-го стрелкового полка 92 гвардейской стрелковой дивизии 3-го Украинского фронта. Форсирование Днепра стало первым боем в жизни 18-летнего Ильи Марченко, здесь он получил боевое ранение», - поделились в пресс-службе департамента полиции.

После госпиталя будущий полковник милиции вернулся в свою часть и вместе с однополчанами в составе 37-й отдельной армии дошел до Болгарии, где в городе Бургас встретил победный май. После войны Илья Тимофеевич был направлен на территорию Западной Украины для борьбы с бандитизмом и лишь в 1950 году вернулся на родную кокшетаускую землю и вступил в ряды сотрудников правопорядка.

Службу в органах начинал помощником коменданта Чермошнякской специальной комендатуры Красноармейского района, работал инспектором паспортно-регистрационного отдела УВД, старшим инспектором дежурной части ГОВД, старшим инспектором, а затем начальником ОБХСС г. Кокчетава. В 1968 году Илья Тимофеевич возглавил вневедомственную охрану при УВД Кокчетавской области, где и проработал до1983 года.

«Но и после выхода на заслуженный отдых Илья Тимофеевич долгие годы оставался бодрым и энергичным, не забывал о родном ведомстве. К сожалению, в апреле 2021 года, не дожив всего несколько недель до празднования великой Победы, почетный ветеран скончался от коронавирусной инфекции», - добавили в ведомстве.

Почетное право снять полотно с мемориальной доски было предоставлено дочери ветерана и председателю Совета ветеранов города Кокшетау Шияпу Алиеву. Действующие сотрудники управления специализированной службы охраны прошли тожественным маршем и отдали дань памяти и уважения полковнику милиции в отставке.



