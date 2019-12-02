Мемориальную доску ветерану органов внутренних дел открыли в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Акжарском районе на здании отдела полиции открыли мемориальную в честь ветерана Второй мировой войны полковника милиции Сабита Касенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Северо-Казахстанской области, в Талшик приехали дети Сабита Касенова, ветераны из Нур-Султана, Петропавловска, Кокшетау. Все они многие годы посвятили службе в органах внутренних дел, охраняя правопорядок и дорожную безопасность в Ленинском, ныне Акжарском районе. Большинство из них лично знали Сабита Касенова.

«Сабит Касенович прослужил в органах внутренних дел 34 года и прошел путь от рядового до полковника, от участкового - до начальника РОВД. Его биография – хрестоматия для каждого офицера. Сын казахского народа воспитал достойную плеяду офицеров, продолжателей славных традиций, крепко стоящих на защите независимости Республики Казахстан», - отметил начальник департамента полиции Марат Тулебаев.

В здании районного отдела полиции открыли музейную комнату. Силами местных жителей собрали экспонаты и фотографии, рассказывающие об истории органов внутренних дел района. Родственники Сабита Касенова передали музею китель, фуражку и диск с материалами о жизни и службе ветерана.

Сабит Касенов родился в 1926 году в Арык-Балыкском районе Кокшетауской области. В 1944 году его призвали на фронт. Воевал в составе 40-го корпуса 3-ей армии 1-го Белорусского фронта. Прошел Польшу, Восточную Пруссию. Участник штурма Кенигсберга, взятия Берлина. Награжден орденом Великой Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией», юбилейными. В 1951 году Сабита Касенова демобилизовали и направили на работу в милицию. В 1985 он ушел на заслуженный отдых.