Мемориальную доску в память о ветеране ВОВ и МВД открыли в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе состоялось торжественное мероприятие по случаю открытия мемориальной доски памяти ветерана ВОВ и МВД Михаила Диденко. Мероприятие приурочено к 77-летию Победы и 30-летию образования казахстанской полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Михаил Иванович Диденко воевал в составе 203-го стрелкового полка 92-ой дивизии 5-ой ударной армии ІІІ Белорусского фронта. Полковник милиции Диденко - командир пулеметного расчета, участник операции «Багратион» в Беларуси при взятии Кёнингсберга.

После ухода на заслуженный отдых Диденко занимался общественной работой, активно участвовал в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Ветеран скончался в возрасте 95 лет, 19 мая 2021 года.

По словам заместителя начальника ДП области Мурата Жакупбекова, память о Михаиле Диденко будет жить в сердцах полицейских еще не одно поколение.

«Благодаря личному вкладу ветерана ВОВ на протяжении нескольких десятилетий в Актюбинской области проходили становление сотрудники органов правопорядка. В каждом из них воспитывались чувства любви и преданности Родине, бережного и уважительного отношения к гражданам, необходимость строго следовать закону, своим поведением быть примером для окружающих» – сказал М. Жакупбеков.

По окончании церемонии сотрудники возложили цветы и отдали воинское приветствие в знак памяти, уважения и почета полковнику Михаилу Диденко.



