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    Мемориальную доску в честь Раушан Айтиевой установили в Алматы

    23 Августа 2022, 09:25

    22 августа в Алматы на здании научной библиотеки КазНацЖенПУ установили мемориальную доску, посвященную Айтиевой Раушан Бахытовне (1936–2021 гг.).

    Айтиева Р.Б. более 45 лет проработала в библиотеке КазНацЖенПУ, где с 1967 года занимала должность директора. Трудовая деятельность Раушан Бахытовны отмечена наградами Министерства образования КазССР, Президиума Казахского республиканского комитета профсоюзов и др. Раушан Айтиева награждена почетным значком «Отличник народного просвещения Казахской ССР», медалью им. А. Байтурсынова, а в 2012 году Указом Президента РК Айтиевой Р.Б. присвоено высшее государственное звание «Заслуженный деятель Республики Казахстан».

    Один из залов библиотеки назван именем Айтиевой Раушан Бахытовны. В этой аудитории будут заниматься магистранты ЖенПУ, а студенты и гости вуза смогут ознакомиться с биографией Раушан Бахытовны. Жизненный путь Айтиевой Р.Б. может служить примером верности выбранной профессии и трудовому коллективу: в ее трудовой книжке только одна запись о месте работы.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Алматы Вузы
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