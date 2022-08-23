Мемориальную доску в честь Раушан Айтиевой установили в Алматы

22 августа в Алматы на здании научной библиотеки КазНацЖенПУ установили мемориальную доску, посвященную Айтиевой Раушан Бахытовне (1936–2021 гг.).

Айтиева Р.Б. более 45 лет проработала в библиотеке КазНацЖенПУ, где с 1967 года занимала должность директора. Трудовая деятельность Раушан Бахытовны отмечена наградами Министерства образования КазССР, Президиума Казахского республиканского комитета профсоюзов и др. Раушан Айтиева награждена почетным значком «Отличник народного просвещения Казахской ССР», медалью им. А. Байтурсынова, а в 2012 году Указом Президента РК Айтиевой Р.Б. присвоено высшее государственное звание «Заслуженный деятель Республики Казахстан».

Один из залов библиотеки назван именем Айтиевой Раушан Бахытовны. В этой аудитории будут заниматься магистранты ЖенПУ, а студенты и гости вуза смогут ознакомиться с биографией Раушан Бахытовны. Жизненный путь Айтиевой Р.Б. может служить примером верности выбранной профессии и трудовому коллективу: в ее трудовой книжке только одна запись о месте работы.