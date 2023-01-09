Мемориальную доску в честь первого директора установили на карагандинской шахте имени Ленина

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Легендарному угольному генералу Николаю Дрижду 29 декабря исполнилось бы 95 лет. Его память чтят в Карагандинской области. На шахте имени Ленина открыли мемориальную доску в честь первого директора предприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Николай Александрович Дрижд был первым директором нашей шахты. В должность он вступил в 1964 году. Сдавал новую шахту в эксплуатацию: когда он пришел, из 170 актов было подписано всего 12. А к 1976 году добыча была увеличена практически в два раза», - рассказал Валерий Хан, директор шахты имени В. И. Ленина.

По мнению председателя профсоюза угольщиков «Коргау» Евгения Буслаева, новое поколение должно знать историю предприятия.

«Для меня шахта Ленина – родная. Здесь много лет трудился мой отец и я сам. Николай Александрович Дрижд навсегда останется в памяти как великий организатор и великий руководитель. Очень правильное решение – установить мемориальную доску. Шахта имени Ленина скоро будет отмечать 60-летний юбилей. Молодые шахтеры должны знать, кто стоял у истоков предприятия», - отметил он.

Воспоминаниями также поделились ветераны, работавшие с Дриждом бок о бок.

Николай Александрович Дрижд (1927 – 2022) родился в городе Балаково Саратовской области. В 1953 году после окончания Днепропетровского горного института был направлен на шахты Карагандинского угольного бассейна. Прошел путь от начальника участка шахты до генерального директора ПО «Карагандауголь».

Дважды лауреат Государственной премии, заслуженный горняк Казахстана, член-корреспондент НАН РК, дважды кавалер ордена Ленина, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, знака «Шахтерская слава». Награжден орденами «Достық», «Құрмет», медалью имени Ахмета Байтурсынова. Почетный гражданин Карагандинской области, городов Караганды, Шахтинска, Сарани.

Фото: Акимат Карагандинской области

