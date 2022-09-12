Мемориальную доску установили на доме известного жамбылского строителя Петра Гончарова

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Мемориальную доску установили на доме легендарного жамбылского строителя Петра Гончарова.Мемориальные доски в память Героя Социалистического труда Петра Гончарова можно было бы установить на десятках зданий в Жамбылской области. Строительная бригада Петра Гончарова участвовала в возведении химических заводов-гигантов, жилых и социальных объектов региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Таразе, на доме, в котором жил последний в Таразе Герой Социалистического труда Петр Гончаров, торжественно открыли мемориальную доску. В мероприятии, посвященном легенде строительства «большой жамбылской химии», участвовали представители акимата города Тараза, химических заводов, ветераны, молодежь, родные и близкие семьи Гончаровых.

«Когда пять лет назад не стало Петра Терентьевича Гончарова, остававшегося единственным жамбылцем Героем Социалистического труда, сотни людей пришли проводить в последний путь этого человека, построившего огромное количество зданий и сооружений, добротно, на века. На счету бригады Петра Терентьевича строительство трех химзаводов, фабрики в Каратау, объектов в Жанатасе. А в Таразе – жилые дома, больница химиков и школа на Химпоселке, четыре микрорайона, другие социальные объекты», - сказал в своем выступлении секретарь Таразского городского маслихата Батырбек Кулекеев.

Он напомнил, что за строительство Новоджамбулского фосфорного завода (НДФЗ) Петр Терентьевич Гончаров в 1979 году награжден званием Героя Социалистического труда. Золотую медаль «Серп и молот» ему вручал в Алма-Ате первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Динмухамед Кунаев. В числе регалий ветерана и звание заслуженного строителя Казахской ССР, почетного гражданина города Джамбула. Будучи депутатом Верховного Совета СССР, членом ЦК ВЦСПС, Петр Терентьевич Гончаров участвовал в заседаниях в Москве, не раз на равных решал насущные вопросы с министрами, видными учеными Советского Союза.

Уроженец Уральска, из многодетной семьи, в которой было 12 детей, Петр Гончаров в 11 лет, после того, как в начале Великой Отечественной войны пришла «похоронка» на отца, а старших братьев призвали в армию, взял на себя заботу о семье. За свой труд в 1947 году Петр Терентьевич Гончаров получил от имени Президиума Верховного Совета СССР свою первую и для него самую ценную награду - медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-45 годов».

После войны работал в Восточно-Казахстанской области в составе строительной бригады. В 50-е годы в Жамбылской области началось мощное развитие «большой химии» - строились не только огромные заводы, жилье для заводчан, объекты инфраструктуры, но и среди голой степи возводились новые города Каратау и Жанатас. С 1953 года до выхода на пенсию и еще с десяток лет после Петр Терентьевич работал бригадиром строителей треста «Джамбулхимстрой» СУ-3.

О своем легендарном отце рассказала его дочь Наталья Гончарова.

«Папа со своей бригадой старался строить на совесть - для своего города, для своей страны. Лично себе особняков не строил. Жил честно и скромно. Потому что жизненные приоритеты были другими – добросовестный труд и память людская. Смысл всей своей жизни он видел только в труде. Но всегда находил время для общения с родными. Школой, университетом для моего папы стала сама жизнь. Она и научила его не только десятку строительных специальностей. Она научила честности, принципиальности, умению держать слово, ладить с людьми», - отметила Наталья Гончарова.

Вспомнила она один показательный эпизод: «После награждения звездой Героя Социалистического труда пригласил папу первый секретарь обкома партии Джамбулской области Хасан Шаяхметович Бектурганов и говорит: «Выбирай любое место в центре города, поставим тебе дом. Негоже, чтобы такой известный человек жил на окраине города». На что папа ответил: «А что обо мне люди подумают? Что я воспользовался славой?.. Нет, я уж как-нибудь в своем Химпоселке проживу, мне и здесь не плохо. В своем скромном домике на окраине города так и прожил он всю жизнь».