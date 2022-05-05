Мемориальную доску открыли к юбилею участника ВОВ в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде шахта имени Костенко готовится отметить 80-летний юбилей. В преддверии этого события отдали дань памяти одному из героев. На предприятии установили мемориальную доску в честь бывшего директора шахты, участника Великой Отечественной войны, Героя Социалистического Труда Николая Гульницкого, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В истории нашего предприятия совпали две юбилейные даты. 8 мая исполняется 80 лет нашей шахте, 22 мая – 100 лет со дня рождения героя угольной промышленности Николая Гульницкого. Он 26 лет возглавлял шахту Костенко. За время его руководства она стала флагманом Карагандинского угольного бассейна. За высокие результаты труда коллектив был награжден орденом Ленина», - сказал председатель совета ветеранов Угольного департамента Николай Байзбаев на церемонии открытия мемориальной доски.

В торжественном мероприятии приняли участие представители разных поколений горняков. Право открыть мемориальную доску предоставили ветерану труда Григорию Презенту, который сменил Н. Гульницкого на посту директора, главе организации ветеранов Николаю Байзбаеву и председателю профкома Владимиру Коопу.

«Мне довелось с Николаем Сергеевичем работать с 1967 года. На этой площадке было две шахты – имени Костенко и №86. Позже их соединили и Н. Гульницкий стал директором. О его заслугах можно говорить много. Если коротко, то он инженер с большой буквы, талантливый стратег, эталон руководителя», - вспоминает Владимир Кооп.

Коллеги уважительно называли директора папой. Шахта Костенко гремела рекордами. Первой в бассейне она добилась выдачи на-гора по 1000 тонн угля в сутки из каждой лавы. Н. Гульницкий был новатором, не боялся идти на эксперименты. К примеру, на шахте внедрили способ выработки мощного пласта К12 «Верхняя Марианна» в два слоя, первыми испытали в работе радиоуправляемый комбайн и другую технику.

Он активно привлекал ученых для поиска решений по предупреждению взрывов метана. Опробовал различные способы дегазации пластов и массива горных пород, в том числе путем бурения вертикальных скважин с поверхности. Спорткомплекс, плавательный бассейн, подземная теплица по выращиванию грибов – все это появилось на шахте Костенко при руководстве Н. Гульницкого.

Николай Гульницкий (1922–1994) родился в городе Александрии Кировоградской области. В 1941 году окончил спецшколу ВВС и направлен на фронт. Участвовал в Сталинградском сражении. В Караганду приехал в 1949 году после окончания Днепропетровского горного института. Полвека трудовой жизни посвятил Карагандинскому угольному бассейну. Прошел путь от начальника участка до руководителя шахты. Лауреат Государственной премии СССР в области техники (1972 год). В 1979 году удостоен звания Героя Социалистического Труда за выдающиеся результаты в добыче угля.



