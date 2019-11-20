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    Мемориальную доску Меиз Сатпаевой открыли в Алматы

    20 Ноября 2019, 15:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память известному ученому Меиз Канышевной Сатпаевой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мемориал установлен на здании по улице Курмангазы, 20. Его открыл советник акима города Алматы Мамай Ахетов.

    «Меиз Канышевна – выдающийся ученый. Эта мемориальная доска станет напоминанием для нынешнего и последующих поколений о ней. Открытие мемориала – исторический момент в культурной и научной жизни города», - сказал на торжественном открытии М. Ахетов.

    Также на церемонии присутствовали президент Национальной академии наук РК М. Журинов, академики С. Оздоев и С. Кожахметов, доктор геолого-минералогических наук Э. Сейтмуратова, директор архива Института геологии им. К.И. Сатпаева Н. Ниретина, заслуженный деятель Казахстана Г. Бибатырова, сын Меиз Сатпаевой, доктор геолого-минералогических наук А. Третьяков.

    Меиз Канышевна — доктор геолого-минералогических наук. Она пошла по стопам своего великого отца Сатпаева Каныша Имантаевича и продолжила научные исследования по изучению Жезказганского месторождения. Успешно защитила докторскую диссертацию о структурно-морфологических особенностях рудообразующих минералов, богатых рением.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы История Казахстана Акимат Память Общество
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