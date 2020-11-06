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    Меморандумы на $160 млн подписали Казахстан и Германия

    6 Ноября 2020, 21:34

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров провел ряд двусторонних встреч с представителями германской промышленности, а также презентовал инвестиционные проекты в горно-металлургической, машиностроительной и медицинской отрасли на сумму более 10 млрд. долларов США в рамках круглого стола с участием деловых кругов Германии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Мероприятия проводятся в рамках поручений Президента К.К. Токаева по итогам официального визита в ФРГ в декабре 2019 года, а также в рамках деятельности Рабочей группы по усилению взаимодействия с германскими инвесторами под руководством заместителя Премьер-Министра РК Р.В.Скляра.

    «Данная группа не имеет аналогов в торгово-инвестиционных отношениях Казахстана ни с одной другой страной. Правительство Казахстана предлагает немецкому бизнесу эксклюзивный пакет мер, и это яркое свидетельство начала качественно нового этапа сотрудничества Казахстана и Германии», - отметил А.Айдаров.

    В свою очередь заместитель председателя правления АО «НК «KAZAKH INVEST» Галым Узбеков представил немецкой стороне возможности реализации проектов в приоритетных отраслях экономики Казахстана.

    Также на форуме выступили председатель правления Herrenknecht AG Доктор Мартин Херренкнехт, сопредседатель казахстанско-германского Делового Совета, генеральный директор DB Engineering & Consulting GmbH Нико Варбанофф, руководитель отдела сырьевой политики Федерального министерства экономики и энергетики ФРГ Доктор Томас Гекле.

    В своих выступлениях спикеры отметили важность углубления взаимовыгодных казахстанско-германских торгово-экономических отношений, развития инвестиционного партнерства и трансферта передовых технологий из ФРГ.

    В ходе двусторонних встреч А.Айдаров и другие участники делегации РК обсудили перспективы развития партнерства и реализации конкретных совместных проектов с руководителями германских компаний. По итогам переговоров были подписаны документы о реализации инвестиционных проектов в отраслях сельхозмашиностроения и здравоохранения более чем на $160 млн.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Экономика Германия
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