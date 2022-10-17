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    Меморандум с международной НПО заключил Комитет гражданской авиации РК

    17 Октября 2022, 15:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Авиационная администрация Казахстана подписала меморандум с международной неправительственной организацией iPADIS, основная задача которой заключается в том, чтобы политика и программы в области авиации на международном, региональном и национальном уровнях учитывали мнения и интересы пользователей и отвечали потребностям и ожиданиям гражданского общества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации МИИР РК.

    Комитет гражданской авиации МИИР РК в качестве ориентира для эффективной работы авиационной администрации Казахстана определяет концептуальные и практические подходы в сфере развития отрасли, в частности применения передовых стандартов налаживания международного сотрудничества.

    В рамках данной работы авиационная администрация Казахстана заключила Меморандум о взаимопонимании с международной неправительственной организацией iPADIS, с целью создания основы для сотрудничества по вопросам, представляющим интерес для гражданской авиации и улучшению координации усилий.

    Стороны намерены наладить тесное сотрудничество в сфере безопасности полетов, аэронавигационного потенциала и эффективности, авиационной безопасности и упрощения процедур, экономического развития воздушного транспорта и охраны окружающей среды, а также в содействии развитию авиации, устойчивости, инновациям, наращиванию потенциала и социальной ответственности.

    «Республика Казахстан укрепляет свои обязательства по развитию сектора гражданской авиации, и ААК стремится разрабатывать и внедрять инновационные идеи, которые окажут положительное влияние на авиационный сектор, расширяя наши партнерские отношения с такими ключевыми игроками, как iPADIS», – отметил генеральный директор ААК Каталин Раду.

    «Я восхищен стремлением AAK тесно сотрудничать с iPADIS, помогая формировать будущее воздушного транспорта в таких важных областях, как экологическая устойчивость, инновационные технологии, программы обучения и наращивания потенциала, а также развитие молодежи, гендерное равенство, защита прав пассажиров и всеобщая доступность авиаперевозок», – прокомментировал президент-основатель iPADIS, доктор Олумуйива Бенард Алиу.

    iPADIS – это международная неправительственная организация партнерства государственного и частного секторов, созданная для эффективной адвокации позитивных изменений в мировой авиационной отрасли. Ее основная задача заключается в том, чтобы политика и программы в области авиации на международном, региональном и национальном уровнях учитывали мнения и интересы пользователей и отвечали потребностям и ожиданиям гражданского общества. Штаб-квартира iPADIS находится в Монреале (Канада).

    Фото: caa_kaz
    Безопасность МИИР РК Авиация
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