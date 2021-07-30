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    Меморандум о взаимопонимании подписан между Правительством РК и АО «АрселорМиттал Темиртау»

    30 Июля 2021, 19:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Роман Скляр и генеральный директор «АрселорМиттал СНГ» Виджай Гойал подписали меморандум о взаимопонимании между Правительством РК и АО «АрселорМиттал Темиртау», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Меморандум предполагает обеспечение устойчивого развития металлургической промышленности Казахстана, а также рост в социальной, экологической, трудовой и экономической сферах.

    По условиям меморандума АО «АрселорМиттал Темиртау» значительно увеличит инвестиции в свою модернизацию, совокупный объем которых в рамках Инвестиционного контракта составит не менее $3 млрд в течение последующих 10 лет, причем большая часть этой суммы будет инвестирована в первые пять лет действия соглашения.

    В соответствии с документом деятельность АО «АрселорМиттал Темиртау» будет направлена на усиление социальной стабильности, обеспечение промышленной безопасности, а также сохранение окружающей среды и экологии. Планируется проведение капитального ремонта в коксохимическом и доменном производстве, конвертерном цехе и прокатных цехах, замена и ремонт котлов на ТЭЦ №1 и №2, строительство и запуск новых коксовых батарей и другие мероприятия.

    Также АО «АрселорМиттал Темиртау», с привлечением независимых экспертов, проведет обширный анализ всего производственного цикла на предмет безопасной, экологической, социальной устойчивости, на основании которого стороны согласуют программы по дальнейшему развитию в указанных сферах.

    Заключению меморандума предшествовали встречи двух сторон, на которых обсужден алгоритм взаимодействия по актуальным вопросам, а также подписана Дорожная карта по модернизации производства. В целом подписание меморандума позволит сторонам вывести взаимодействие на качественно новый уровень, улучшить безопасность производственных процессов АО «АрселорМиттал Темиртау», соблюсти принципы требований экологической безопасности.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Карагандинская область Промышленность Экономика
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