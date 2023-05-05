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    Меморандум о строительстве солнечной электростанции с участием казахстанских инвестиций подписан в Кыргызстане

    5 Мая 2023, 16:19

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики и кыргызско-казахстанское совместное предприятие ОсОО «Кун Булагы» подписали меморандум о взаимопонимании по реализации проекта строительства солнечной электростанции в КР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Меморандум станет основой для заключения прямого инвестиционного соглашения между Кыргызстаном и инвесторами в лице ОсОО «Кун Булагы».

    Солнечная электростанция мощностью 50 МВт и предварительной стоимостью 35 млн долларов США будет построена казахстанскими инвесторами в Иссык-Кульской области в местности села Тору-Айгыр.

    На подписании меморандума присутствовали директор Национального агентства Умбриэль Темиралиев, ЧПП РК в КР Рапиль Жошыбаев, ЧПП КР в РК Дастан Дюшекеев, а также руководители казахстанских энергетических компаний «ТГС-Энерджи» и «ТГС-Констракшн».


    Инвестиционная компания ОсОО «Кун Булагы» в рамках проекта в ближайшее время намерена разработать проектно-сметную документацию, обеспечить финансирование проекта. Ввод в эксплуатацию солнечной электростанции с выработкой электроэнергии не менее 80 млн кВт/ч в год планируется не позднее 2024 года.

    Ранее сообщалось, что Казахстан и Кыргызстан приступили к реализации совместного проекта по строительству солнечной электростанциив КР с участием казахстанских инвестиций.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Инвестпроекты Кыргызстан
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