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    Меморандум о сотрудничестве подписали представители Казахстана и Саудовской Аравии

    27 Сентября 2021, 17:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Саудовская Аравия готова развивать цифровое партнерство с Казахстаном. Об этом стало известно во время инвестиционного бизнес-форума, который прошел сегодня в Нур-Султане. Одна из ведущих компаний Королевства - «National Technology Group» - подписала Меморандум о сотрудничестве с АО «Транстелеком», передает МИА «Казинформ».

    Стороны заявили, что приложат все необходимые усилия для достижения общих целей и результатов. К слову, данное сотрудничество состоялось благодаря активному содействию внешнеэкономических ведомств Казахстана и Национальной Ассоциации коммуникации и цифровизации.

    «Меморандум скрепили подписями председатель Правления «National Technology Group» Мохаммед Аль-Баллаа и заместитель Председателя Правления ТТС Сакен Байтуганов. Мы твердо уверены в дальнейшем успешном развитии наших деловых и дружеских отношений. Думаю, сотрудничество будет очень плодотворным. Это отличная возможность заявить о себе, повысить узнаваемость в других странах. К тому же, мы будем перенимать опыт Королевства и прокладывать путь к дальнейшим инновациям», - сказал исполнительный директор Национальной ассоциации коммуникации и цифровизации Куатжан Уалиев.

    Отметим, что представители Саудовской Аравии также проявили большой интерес к казахстанской компании. Они рассматривают ТТС как международного партнера для создания прорывных проектов. Уже известно, что стороны в самое ближайшее время хотят провести онлайн-конференцию. Планируется, что во время мероприятия участники смогут рассказать о последних тенденциях, решениях и кейсах в области IT-сферы.

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    Связь, ТВ, IT Саудовская Аравия
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