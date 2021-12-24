Меморандум о сдерживании цен подписали в акимате Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Меморандум о сдерживании цен на социально значимые продукты подписали в Актобе представители акимата и супермаркетов, рынков города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу , наценки на социально значимые продтовары в супермаркетах Актобе не будут превышать пяти процентов. В свою очередь п родовольственные рынки города обязались не повышать арендную плату за торговые места и помещения, а товаропроизводители обещали в приоритетном порядке обеспечивать продукцией внутренний рынок.

По словам руководителя отдела предпринимательства Аскара Кукеева, меморандум будет действовать до 1 декабря следующего года.

В свою очередь аким города Асхат Шахаров поблагодарил представителей бизнеса за активное участие в жизни города и отметил, что такое партнерство важно в первую очередь для социально уязвимой категории горожан.

«Акимат окажет всемерную поддержку инициатив социально ответственных предпринимателей, в том числе по продвижению продукции местных товаропроизводителей на внутренние и внешние рынки. Будем также содействовать решению проблемных вопросов», - сказал аким.