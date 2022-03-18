Меморандум о мерах по стабилизации цен на социальный хлеб заключен в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В целях обеспечения продовольственной безопасности и недопущения повышения цен на социальный хлеб акиматом Алматы подписан меморандум, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе акимата отметили, что документ о мерах по стабилизации цен на формовой хлеб из муки пшеничной I сорта (социальный) подписан с Министерством сельского хозяйства РК и АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация».

Соглашение действует в рамках Закона РК «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий».

«В рамках Меморандума Продкорпорация обеспечит поставки продовольственного зерна пшеницы по фиксированной цене 90 тысяч тенге за тонну мукомольным организациям Алматы для производства муки I сорта. Всего из запасов Продкорпорации в период с марта по август 2022 года планируется поставить в Алматы более 29,8 тысячи тонн зерна на общую сумму порядка 2,7 млрд тенге», - сообщили в акимате.

Соглашение действует сроком до августа (включительно) 2022 года с возможностью дальнейшей пролонгации. Месячная потребность мегаполиса в зерне составляет 4 261,1 тонны.

Обеспечение сырьем позволит основным хлебобулочным комбинатам города сохранить цены на социальный хлеб на прежнем уровне.