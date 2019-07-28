Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Мелодии Великой степи прозвучали на Адриатическом побережье

    28 Июля 2019, 17:00

    ДУБРОВНИК. КАЗИНФОРМ – В хорватских городах Дубровник и Трогир с успехом состоялись выступления молодежного хора TURKSOY, сформированного из студентов консерваторий Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу посольства РК в Хорватии, БиГ и Черногории.

    Выступлениябыли организованы при поддержке посольства Казахстана в рамках национальнойпрограммы «Рухани жангыру» по популяризации казахской культуры за рубежом.

    Репертуар молодежного хоравключал шедевры хоровой песни и произведения современных композиторов тюркскихстран, которые впервые прозвучали у стен главных исторических памятников итуристических достопримечательностей Дубровника и Трогира – церкви СвятогоВлаха XVIII века и городской ратуши XV века.

    Молодые исполнителипродемонстрировали всю красоту и многогранность хорового искусства тюркскихнародов перед многотысячной аудиторией, жителями и гостями Хорватии. Изказахстанских произведений зрители услышали народную песню «Қараторғай»,а также сочинения отечественных композиторов: «Тау ішінде» С.Сейфуллина, «Сутасушы қыз» Б.Байкадамова, «Сағынам» Б.Жандароваи и другие произведения.Выступления артистов были приняты с большой теплотой, искренним восхищением ибурными овациями.

    Молодежный камерный хор TURKSOYбыл создан в 2015 году по инициативе Генерального секретаря организации, заслуженногодеятеля искусств Республики Казахстан Дюсена Касеинова с целью ознакомленияширокой международной аудитории с тюркской музыкой и хоровым искусствомтюркских стран. Гастроли хора с успехом проходят в странах Азии и Европы.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Рухани жаңғыру
    Новости по теме
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    3 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане