Мелодии Великой степи прозвучали на Адриатическом побережье

ДУБРОВНИК. КАЗИНФОРМ – В хорватских городах Дубровник и Трогир с успехом состоялись выступления молодежного хора TURKSOY, сформированного из студентов консерваторий Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу посольства РК в Хорватии, БиГ и Черногории.

Выступлениябыли организованы при поддержке посольства Казахстана в рамках национальнойпрограммы «Рухани жангыру» по популяризации казахской культуры за рубежом.

Репертуар молодежного хоравключал шедевры хоровой песни и произведения современных композиторов тюркскихстран, которые впервые прозвучали у стен главных исторических памятников итуристических достопримечательностей Дубровника и Трогира – церкви СвятогоВлаха XVIII века и городской ратуши XV века.

Молодые исполнителипродемонстрировали всю красоту и многогранность хорового искусства тюркскихнародов перед многотысячной аудиторией, жителями и гостями Хорватии. Изказахстанских произведений зрители услышали народную песню «Қараторғай»,а также сочинения отечественных композиторов: «Тау ішінде» С.Сейфуллина, «Сутасушы қыз» Б.Байкадамова, «Сағынам» Б.Жандароваи и другие произведения.Выступления артистов были приняты с большой теплотой, искренним восхищением ибурными овациями.

Молодежный камерный хор TURKSOYбыл создан в 2015 году по инициативе Генерального секретаря организации, заслуженногодеятеля искусств Республики Казахстан Дюсена Касеинова с целью ознакомленияширокой международной аудитории с тюркской музыкой и хоровым искусствомтюркских стран. Гастроли хора с успехом проходят в странах Азии и Европы.