Мелодии Шуберта прозвучат в театре «Астана Опера»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Творчество великого композитора-романтика Франца Шуберта будет представлено жителям и гостям столицы в театре «Астана Опера». Концерт «Мелодии таинственная власть» состоится 19 июля в Камерном зале имени Куляш Байсеитовой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Вокальная лирика и инструментальные сочинения выдающегося немецкого композитора прозвучат в этот вечер в тонкой интерпретации блистательной певицы-сопрано Айгуль Ниязовой, баритона Ермека Касыма, альтистки Олеси Морозовой и пианиста Андрея Морозова.

Ведущая солистка театра «Астана Опера» Айгуль Ниязова отметила, что проникновенность и мелодический дар автора позволили камерно-вокальной музыке Франца Шуберта найти кратчайший путь к сердцам слушателей и исполнителей.

«В истории музыки Ф. Шуберт сделал огромный вклад для развития жанра художественной песни, вложив в эту область много творческого воображения и энергии. Наследие композитора включает более шестисот вокальных произведений, которые быстро получили массовое распространение. Неудивительно, поскольку в них отражена душевная глубина и богатая эмоциональная жизнь автора, его многогранное песенное творчество отличает тонкое слияние музыкальной формы и поэтического содержания, богатство художественных образов, а также индивидуальность средств воплощения. Исполнение этой музыки требует от солиста глубины и тонкости интерпретации, большой работы над нюансировкой, здесь особенно важно единство вокальной и инструментальной партий», - сказала Айгуль Ниязова.

В программе вечера представлены произведения Франца Шуберта, такие как: баллада «Лесной царь» на слова И.В. Гёте, «Бурное утро» из вокального цикла «Зимний путь» на слова В. Мюллера, три песни Эллен из сборника семи песен на отдельные стихи из поэмы «Дева озера» Вальтера Скотта, песня «На реке», Соната «Арпеджионе» ля минор и др.

Помимо вечера музыки Ф. Шуберта, в столичном театре зрителей ждет насыщенная летняя концертная программа.

Откроет июльский репертуар Камерного зала им. К. Байсеитовой полюбившийся слушателям концерт «Гении эпох: Бородин. Дворжак» из цикла «Сезон квартетной музыки». 1 июля в авторском проекте первой скрипки театра Багдата Абильханова тонкое искусство ансамблевого музицирования вместе с идейным вдохновителем концерта продемонстрируют скрипач Еркебулан Сапарбаев, альтист Дархан Садвакасов, виолончелист Ермек Курманаев и пианистка Зарина Бимендинова.

В рамках Международного фестиваля «Опералия» 9 июля пройдет концерт «Двенадцать времен года», где на тему смены сезонов будут рассуждать известные в мире скрипачи Багдат Абильханов и Алексей Лундин, а также камерный оркестр «Астана Опера». Музыканты представят знаменитые циклы А. Вивальди, А. Пьяццоллы и Е. Подгайца, при этом сочинение Ефрема Подгайца будет звучать в Казахстане впервые.

Также под эгидой «Опералии» 14 июля великолепный камерный хор «Астана Опера» выступит с концертом музыки композиторов Казахстана «И, конечно, побеждать лучше хором!», подготовленным старшим хормейстером Дауреном Мусиным. К слову, название вечеру положила недавняя блестящая победа коллектива под управлением главного хормейстера театра Ержана Даутова на Международном фестивале «Хайнувка» в Польше.

А 21, 28 июля и 9 августа пройдут ставшие доброй традицией концерты «Музыкальные каникулы в «Астана Опера», где на сцену выйдут талантливые казахстанские студенты, обучающиеся в ведущих отечественных и зарубежных творческих вузах.