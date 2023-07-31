Мелеющий Каспий: что станет с морем через 10 лет

БАКУ. КАЗИНФОРМ – По прогнозам ученых в ближайшие 10 лет уровень Каспийского моря снизится на 3-4 м, за последние 15 лет казахстанский сектор водоема уменьшился на 7,1%, при этом площадь зеркала водной поверхности в 2008 году составляла 113 866,67 кв.км, в 2023 году уменьшилась до 105 745,23 кв.км. Как меняется экологическая ситуация в самом крупном закрытом водоеме за последнее десятилетие и какие меры предпринимаются прикаспийскими странами для решения этой проблемы, читайте в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».

Причины нарушения экологического баланса Каспийского моря

Каспийское море – это крупнейший замкнутый водоем на Земле. После распада Советского Союза в 1991 году и начала эксплуатации крупных месторождений нефти и газа водоем превратили в довольно важный геополитический и экономический объект. Все это привело к тому, что экологическое положение озера оказалась под угрозой из-за добычи нефти и природного газа. А также загрязнения рек из-за отходов жизнедеятельности различных отраслей промышленности, в том числе химической и горнодобывающей. Влияют на этот процесс в связи с ростом населения городов, окружающих Каспийское море, и бытовые отходы.

Все это одновременно совпало вначале с повышением уровня воды, а затем ее снижением. В итоге - привело к нарушению экологического баланса Каспийского моря. Оно более чем два миллиона лет изолировано от мирового океана, и в результате тут сложилась уникальная экологическая система. Такие виды фауны как каспийский осетр и редкий пресноводный тюлень являются одними из самых известных из более чем 400 видов (их всего 800 – прим. ред.), эндемичных для Каспия. Обширная речная система, большие водно-болотные угодья привлекают миллионы перелетных птиц и являются средой обитания разнообразной флоры и фауны.

В результате наблюдений за флорой и фауной моря (сокращение численности каспийских тюленей, осетровых и т.д. – прим. ред.) мы уже видим результаты хозяйственной деятельности человека. В то же время это еще более усугублялось слабым природоохранным законодательством и регулированием, а также отсутствием правового режима среди соседей.

График 1. Возможные экологические опасности для Каспийского моря Источник: Environmental Cooperation for the Caspian Sea. UN Environment Programme. URL: https://www.unep.org/regions/europe/our-projects/environmental-cooperation-caspian-sea

Все это происходит несмотря на наличие Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря, подписанной представителями всех пяти прикаспийских государств - Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан - 12 августа 2006 года. Целью данной конвенции провозглашалась «защита морской среды Каспийского моря от загрязнения, включая защиту, сохранение, восстановление, устойчивое и рациональное использование его биологических ресурсов».

К слову, ежегодно в этот день, отмечается «День Каспийского моря». Но, к сожалению, часто в этот день проводятся лишь мероприятия, встречи, а также работы по очистке и благоустройству прибрежных территорий. Дальше этого экологические мероприятия не продвигаются.

Уровень воды снижается с 1995 года

Вместе с тем, с 1995 года наблюдается падение уровня воды в Каспийском море (график 2). По сути в последние же годы на ряде направлений происходит сильное обмеление. Это и усугубляется несоблюдением экологических требований при разведке, добыче и транспортировке углеводородных ресурсов в море, попаданием в море различных загрязняющих веществ с промышленными отходами, речной водой, сброс хозяйственно-бытовых сточных вод без очистки, отходы от плавучих транспортных средств, осадки удобрений, используемых в сельском хозяйстве и поливной воды, смываемые и стекающие в море по рекам и каналам и т. д.

Основная часть сточных вод, поступающих в Каспийское море, попадает из рек Волги (84,5% в среднем), Куры (6,1%) и Урала (3,1%) и это также играет немалую роль в загрязнении каспийских вод. Сточные воды, сбрасываемые в море через реки Волга, Кура, Урал, а также из Баку, Сумгайыта, Махачкалы, Астрахани, Туркменбаши, Решта, Энзели и других городов, расположенных на берегу Каспийского моря, считаются одним из основных его загрязнителей.

График 2. Колебания уровня воды в Каспийском море в период с 1992 года по сегодняшний день. Источник: данные https://hydroweb.theia-land.fr/

Как было отмечено, в последние годы все это одновременно сопровождается падением уровня воды в море. По словам начальника Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайры Тагиевой, колебания уровня Каспийского моря считаются историческим феноменом. На сегодняшний день уровень воды Каспийского моря на 170 сантиметров ниже уровня 1995 году, но на 80 сантиметров выше минимальной отметки, зафиксированной в 1977 году. Отчеты мониторингов свидетельствуют, что уровень воды продолжает снижаться.

Начальник службы считает, что, в связи с этим будут происходить опасные гидрометеорологические процессы.

«Мы уже наблюдаем, что растет количество ветреных дней, что отражается на акватории Каспийского моря. Мы также отмечаем увеличение наводнений в стране за последние годы», - отмечает Умайра Тагиева.

Фото: gov.kz

Как изменить экологическую ситуацию на Каспии

В целом, все стороны подтверждают факт катастрофической ситуации на Каспии. Но о каких-либо конкретных мерах или же общей политике в связи с данной ситуацией говорить не приходится. Азербайджанская сторона отмечает, что с целью оценки экологической ситуации в азербайджанском секторе Каспийского моря, изучения биологических ресурсов и гидрологического состояния моря, определения возможного негативного воздействия на морскую среду проводятся регулярные экспедиции на научно-исследовательском судне «Алиф Гаджиев».

Но мероприятий по прекращению стока канализационных вод, очистке вод, не производится. Проблемы с канализацией в азербайджанском секторе Каспийского моря так и остались. Наоборот, число проблем даже в реках, чьи воды в конечном итоге сливаются в Каспийское море, растет с каждым годом. Идентичная ситуация наблюдается и в других секторах. Даже наблюдается увеличение хозяйственной деятельности, при этом без соответствующего роста экологических мероприятий.

Лишь проблемы с уровнем Каспия в последние годы кое-как актуализировало внимание к его экологии. Но все это внимание, в основном, связано скорее с обмелением моря. В данном направлении осуществить какие-либо дельные мероприятия представляется сложным. Каспий, в основном, зависит от объема воды в Волге и еще, конечно, от осадков. В последние годы отмечается, что распределение осадков изменилось. Но тем не менее 84,5% речного стока воды дает одна река и проблемы тут связаны с изменением климата и их не решить на региональном уровне. И тут есть очень много различных факторов, что является скорее направлением работы ученых, а не политиков.

Ряд экспертов отмечают, что колебания Каспия постоянные и возможно в ближайшее десятилетие уровень воды в море опять начнет повышаться. Но тут отсутствует какая-либо общепризнанная методология и ученые различных отраслей выдвигают разные гипотезы.

А на уровне правительств стран каспийского региона единственным направлением, которое можно эффективно решить проблему – это экология моря. Как известно, в последние годы под угрозу исчезновения попали каспийский лосось, белый лосось, храмула, шамайка, шибрит и гарасол. В морской фауне Каспия единственное млекопитающее - каспийский тюлень. Он самый маленький из всех имеющихся тюленей в мире. В начале ХХ века его численность составляла примерно 1 миллион особей, но в настоящее время имеются сведения о его численности от 111 до 360 тысяч особей, при этом ряд экспертов считают эти цифры завышенными.

Увеличение загрязнения Каспийского моря может привести к полному ухудшению состояния флоры и фауны. Было отмечено, что загрязнение Каспийского моря является делом всех прикаспийских государств. Для улучшения экологической обстановки необходимо ограничить сброс вредных веществ в море и действовать в соответствии с законом об охране окружающей среды, а также использовать мировой опыт в этой области.

Фото: azattyq-ruhy.kz