Мексика декриминализировала аборты
Новое постановление суда легализует аборты во всех 32 штатах.
«В случае изнасилования ни одна девочка не может быть принуждена стать матерью - ни государство, ни ее родители, ни ее опекуны», - заявил глава Верховного суда Артуро Сальдивар.
«Здесь нарушение ее прав является более серьезным не только из-за ее статуса потерпевшей, но и из-за ее возраста, что делает необходимым рассматривать вопрос с точки зрения интересов несовершеннолетних».
Решение суда дает федеральной системе здравоохранения возможность проводить аборты.
Отмечается что, новое постановление, вероятно, вызовет гнев более консервативных политиков Мексики и католической церкви. Мексика является второй страной в Латинской Америке по количеству католиков.
Однако в последние годы влияние церкви падает, и страна утверждает себя светским государством.
В Латинской Америке наблюдается тенденция к ослаблению ограничений на аборты, так называемая «зеленая волна».
На сегодняшний день аборты в Латинской Америке разрешены в Колумбии, Кубе, Уругвае и Аргентине.
В некоторых странах аборты разрешены при таких обстоятельствах, как изнасилование или риск для здоровья, тогда как полный запрет на прерывание беременности действует в Сальвадоре, Гондурасе, Никарагуа, Гаити и Доминиканской Республике.