Мексика декриминализировала аборты

МЕХИКО. КАЗИНФОРМ - Верховный суд Мексики декриминализовал аборты по всей стране. Уголовные наказания за прерывание беременности признаны неконституционными как нарушающими права женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Новое постановление суда легализует аборты во всех 32 штатах.

«В случае изнасилования ни одна девочка не может быть принуждена стать матерью - ни государство, ни ее родители, ни ее опекуны», - заявил глава Верховного суда Артуро Сальдивар.

«Здесь нарушение ее прав является более серьезным не только из-за ее статуса потерпевшей, но и из-за ее возраста, что делает необходимым рассматривать вопрос с точки зрения интересов несовершеннолетних».

Решение суда дает федеральной системе здравоохранения возможность проводить аборты.

Отмечается что, новое постановление, вероятно, вызовет гнев более консервативных политиков Мексики и католической церкви. Мексика является второй страной в Латинской Америке по количеству католиков.

Однако в последние годы влияние церкви падает, и страна утверждает себя светским государством.

В Латинской Америке наблюдается тенденция к ослаблению ограничений на аборты, так называемая «зеленая волна».

На сегодняшний день аборты в Латинской Америке разрешены в Колумбии, Кубе, Уругвае и Аргентине.

В некоторых странах аборты разрешены при таких обстоятельствах, как изнасилование или риск для здоровья, тогда как полный запрет на прерывание беременности действует в Сальвадоре, Гондурасе, Никарагуа, Гаити и Доминиканской Республике.