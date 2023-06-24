Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.84 eur/kzt 483.47

    rub/kzt 4.9 cny/kzt 61.28
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Мекку за 54 года посетили более 99 миллионов паломников

    24 Июня 2023, 18:00

    ЭР-РИЯД. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Институт статистики Саудовской Аравии приступил к сбору статистических данных о прибывших на святые земли для совершения паломничества, начиная с 1968 года. Об этом сообщает официальное информационное агентство страны SPA, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

    В новостях агентства отмечается, что за 54 года Мекку посетили более 99 миллионов паломников.

    В 2023 году паломничество совершают 2,4 миллиона человек.

    По данным Министерства хаджа и умры Саудовской Аравии, стоимость хаджа для иностранных паломников в этом году была снижена на 39%.

    Хадж –один из пяти столпов Ислама. Это паломничество в Мекку, которое обязан совершить каждый мусульманин хотя бы раз в жизни, при условии, что у него есть такая возможность.

    В этом году хадж начнется 26 июня.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Религия Саудовская Аравия Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 20 человек погибли в результате авиаудара в Судане
    Есть ли будущее за переходом к «зеленой» энергетике? Взгляд из Азербайджана
    Освежать воздух будут на пешеходных дорожках возле мечети Пророка
    Самый большой над Дунаем мост открыли в Румынии
    Популярное
    1 Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
    2 Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
    3 Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
    4 Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
    5 Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне