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    Меиржан Юсупов освобожден от должности вице-министра национальной экономики РК

    25 Февраля 2021, 10:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Юсупов Меиржан Бахитович освобожден от должности вице-министра национальной экономики РК в связи с переходом на другую работу. Об этом МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Меиржан Юсупов родился в 1979 году в Южно-Казахстанской области. В 2001 году окончил Ближневосточный технический университет по специальности «Экономика и управление», в 2004 году — КазЭУ им. Рыскулова, в 2007 году — Лондонскую школу экономики и политических наук.

    Трудовую деятельность начал в 2001 году в коммерческих структурах. В последующим работал в АО «Демир Казахстан Банк», в АО «ФНБ «Самрук-Қазына». С 2010 по ноябрь 2020 года работал начальником казначейства, директором, главным директором по экономике и финансам АО «НАК «Казатомпром». С ноября 2020 года по настоящее время занимал должность вице-министра национальной экономики РК.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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