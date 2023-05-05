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    Меирбек Тулегенов стал чемпионом мира по панкратиону

    5 Мая 2023, 10:26

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Мангистауский спортсмен, представитель областного клуба смешанных единоборств Меирбек Тулегенов стал чемпионом мира по панкратиону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления спорта области.

    Спортсмен выиграл путевку на Народные игры мировых боевых искусств, которые пройдут в Саудовской Аравии в октябре.

    Чемпионат мира по панкратиону среди взрослых и молодежи прошел в Ташкенте со 2 по 4 мая. Сборная Республики Казахстан заняла первое место в командном зачете, благодаря высокому уровню подготовки и профессионализму.

    Меирбек Тулегенов – один из лучших бойцов лиги «NAIZA», где выступают профессиональные бойцы международного уровня.

    Чемпионы, выступавшие в составе сборной Казахстана (элитный дивизион): Айдын Абдибай (50 кг), Кундиас Сагындыкова (+80 кг), Пердехан Шындалиев (57 кг), Меирбек Тулегенов (62 кг), Сабит Жусип (66 кг), Айдын Толепбаев (77 кг).

    В этом году на чемпионат собралось около 500 спортсменов. Среди них 65 казахстанцев.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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