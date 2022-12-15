Механизмы возврата государству незаконно выведенных активов обсудили в Правительстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провел совещание по вопросам возврата капитала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

В совещании приняли участие представители министерств финансов, национальной экономики, юстиции, иностранных дел, Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, Национального Банка, агентств по регулированию и развитию финансового рынка, противодействия коррупции, по финансовому мониторингу и АО «ФНБ «Самрук-Казына».

Рассмотрены предложения государственных органов по реализации Указа Главы государства. 26 ноября текущего года Главой государства подписан Указ «О мерах по возврату государству незаконно выведенных активов».

В соответствии с Указом Правительству совместно с заинтересованными государственными органами и организациями необходимо до 31 марта 2023 года разработать и внести на рассмотрение Мажилиса Парламента соответствующий проект Закона.

Подводя итоги совещания, Е. Жамаубаев поручил выработать консолидированные предложения, направленные на реализацию Указа Президента.

Заседания рабочей группы будут проводиться на еженедельной основе.





Фото: primeminister.kz