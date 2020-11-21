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    Механизмы вовлечения казахстанской молодежи в предпринимательство обсудили специалисты

    21 Ноября 2020, 16:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан в рамках Республиканского молодежного образовательного проекта «ZEREN» на тему «МОЛОДЕЖЬ В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» состоялся ONLINE DIALOG по обсуждению развития и совершенствования механизмов вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность, передает МИА «Казинформ».

    В диалоговой площадке приняли участие Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, депутат Мажилиса Парламента РК, «Халық Қаһарманы Бахытжан Ертаев, заместитель председателя Правления Национальной палаты предпринимателей РК Олжас Ордабаев, а также молодые предприниматели, молодежные активисты, лидеры молодежных организаций, эксперты и другие специалисты в сфере молодежного предпринимательства.

    Спикеры рассказали о перспективах развития казахстанской ІT-отрасли, реализации отечественных стартап-проектов и поддержке молодежного предпринимательства.

    Традиционно проект «ZEREN» предусматривает ряд направлений, в которых молодежь может принимать участие и в этом году все они проходят в онлайн-формате.

    Online Bilim - образовательная площадка, на которой 25 лучших спикеров Казахстана проводят тренинги на темы: гражданский активизм, молодежное предпринимательство, информационные технологии, личностное развитие, волонтерская деятельность.

    Online Dialog – дискуссионная площадка для обмена мнениями в различных сферах деятельности. В рамках направления Online Dialog молодежь открыто обсуждает с известными личностями актуальные вопросы реализации государственной молодежной политики и предлагает конструктивные инициативы и интересные идеи.

    В целом проект направлен на создание новых возможностей для диалога между государством и молодежью с целью развития интеллектуальных навыков и личностного капитала.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Образование Связь, ТВ, IT Молодежь
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