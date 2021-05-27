Механизмы урегулирования споров способствуют улучшению инвестклимата - Марат Бекетаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вебинар на тему «Совершенствование механизмов разрешения и предотвращения споров: предотвращение, арбитраж и медиация» состоялся в режиме онлайн-видеоконференции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан всегда был привержен формированию и соблюдению наилучших механизмов урегулирования споров. Механизмы урегулирования споров способствуют улучшению инвестклимата в Казахстане и продвижению, защите верховенства закона как для иностранных инвесторов, так и для граждан Казахстана. Один из элементов защиты верховенства права - это искоренение коррупции, мошенничества. В этом отношении Минюст привержен идее продолжать усилия по реформированию казахстанской системы в целях обеспечения справедливых результатов, также защитить страну и граждан от всех тех, кто нарушает верховенство закона», - сказал в ходе вебинара министр юстиции РК Марат Бекетаев.

По его словам, Казахстан с момента независимости проделал большой путь для развития института, который обеспечивает благоприятный климат для иностранных инвесторов.

«Не совпадение, что большое количество крупных иностранных компаний пришли в Казахстан и приняли на себя долгосрочные обязательства, внесли соответственно большой объем инвестиций в стране. Развитие наших институтов сопровождалось снижением количества арбитражных случаев со стороны инвесторов в отношении Казахстана, мы этим гордимся. Данные Всемирного банка являются подтверждением того прогресса, которого мы достигли за счет внедрения верховенства закона и создания хорошей базы для бизнеса. В 2016 году был принят закон об арбитраже, в котором указаны новые подходы урегулирования споров», - рассказал глава Минюста.

Также он отметил, что Казахстан стремится сформировать наиболее оптимальную среду для отечественных и иностранных инвесторов.

«Одним из примеров является создание МФЦА. МФЦА имеет свой собственный суд и Центр международного арбитража. Центр арбитража обеспечивает независимые экономические и ускоренные решения в соответствии с международными стандартами. К настоящему времени 430 случаев арбитража было зарегистрировано в Центре международного арбитража на площадке МФЦА», - проинформировал Марат Бекетаев.

В вебинаре участвовали региональный менеджер Всемирного банка по Казахстану Жан Франсуа Марто, вице-президент Всемирного банка и генеральный секретарь МЦУИС Мэг Киннер, профессор международного инвестиционного и торгового права Университета Упсалы, Член 3 Verulam Buildings, Gray's Inn London Кай Хобер, профессор международного и европейского права Венского университета Август Рейниш и другие эксперты.