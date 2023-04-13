Механизмы урегулирования кризисной ситуации отработаны в рамках ОДКБ

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Механизмы урегулирования кризисной ситуации отработаны в ходе совместной деловой игры на платформе Организации Договора о коллективной безопасности, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно учебной обстановке, к членам Совета коллективной безопасности Организации обратился лидер страны-участницы Организации с просьбой об оказании помощи в целях восстановления конституционного порядка и стабилизации обстановки.

На первом этапе совместной деловой игры участники тренировки выработали предложения по первоочередным политико-дипломатическим мерам, оказанию материально-технической, гуманитарной и иной помощи для предотвращения (урегулирования) кризисной ситуации. Второй этап был посвящен подготовке предложений органам ОДКБ по постконфликтному урегулированию и проведению миротворческой операции на территории государства.

По итогам совместной деловой игры генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов отметил, что обстановка совместной деловой игры учитывала современные вызовы и угрозы и позволила обучаемым качественно отработать задачи.

«Проработан алгоритм работы постоянно действующих рабочих органов ОДКБ и оперативных групп государств – членов Организации при подготовке предложений по урегулированию кризисных ситуаций. Мы получили дополнительный опыт по кризисному реагированию, по подготовке миротворческой операции на территории государства – члена Организации», – сказал генсек ОДКБ. Он также отметил, что опыт будет использован в работе по оптимизации системы кризисного реагирования ОДКБ.

В Москве, на базе Центра кризисного реагирования ОДКБ, были развернуты функциональные группы, в состав которых вошли представители Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ. В работе приняли участие члены Постоянного совета ОДКБ. Оперативные группы государств – членов Организации участвовали в совместной деловой игре в режиме видеоконференции.



