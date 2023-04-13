Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Механизмы урегулирования кризисной ситуации отработаны в рамках ОДКБ

    13 Апреля 2023, 09:00

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Механизмы урегулирования кризисной ситуации отработаны в ходе совместной деловой игры на платформе Организации Договора о коллективной безопасности, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно учебной обстановке, к членам Совета коллективной безопасности Организации обратился лидер страны-участницы Организации с просьбой об оказании помощи в целях восстановления конституционного порядка и стабилизации обстановки.

    На первом этапе совместной деловой игры участники тренировки выработали предложения по первоочередным политико-дипломатическим мерам, оказанию материально-технической, гуманитарной и иной помощи для предотвращения (урегулирования) кризисной ситуации. Второй этап был посвящен подготовке предложений органам ОДКБ по постконфликтному урегулированию и проведению миротворческой операции на территории государства.

    По итогам совместной деловой игры генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов отметил, что обстановка совместной деловой игры учитывала современные вызовы и угрозы и позволила обучаемым качественно отработать задачи.

    «Проработан алгоритм работы постоянно действующих рабочих органов ОДКБ и оперативных групп государств – членов Организации при подготовке предложений по урегулированию кризисных ситуаций. Мы получили дополнительный опыт по кризисному реагированию, по подготовке миротворческой операции на территории государства – члена Организации», – сказал генсек ОДКБ. Он также отметил, что опыт будет использован в работе по оптимизации системы кризисного реагирования ОДКБ.

    В Москве, на базе Центра кризисного реагирования ОДКБ, были развернуты функциональные группы, в состав которых вошли представители Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ. В работе приняли участие члены Постоянного совета ОДКБ. Оперативные группы государств – членов Организации участвовали в совместной деловой игре в режиме видеоконференции.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    ОДКБ Безопасность
    Новости по теме
    Новости по теме
    Количество блокпостов увеличили в горах Алматы
    В Алматы на тектонических разломах расположено более 1100 зданий
    Схемы эвакуации при землетрясении появятся в каждом доме в Алматы
    Усилить обороноспособность Казахстана поручил Глава государства
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
    3 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    4 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    5 Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
    Новости партнеров