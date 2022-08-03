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Механизмы стабилизации цен на овощи в межсезонье пересмотрели в столице
3 Августа 2022 18:20

Механизмы стабилизации цен на овощи в межсезонье пересмотрели в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Что намерены предпринять в столице во избежание резкого скачка цен на овощи в межсезонье, сообщил руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султана Ержан Балтаев на заседании городского маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пик роста цен приходится на январь-март, такая ситуация складывается почти по всем овощам. В этой связи мы предусмотрели в стратегии отдельный вид контракта и метод закупа по каждому виду продукта. То есть, мы с учетом периодов резкого роста цен, заранее законтрактовываем путем форварда для обеспечения продовольствием в нужный период», - сказал Ержан Балтаев.

Спикер подчеркнул, что особенно это касается межсезонья.

«В настоящее время доступ к продовольствию реализуемого за счет выданного займа имеют все жители столицы. То есть мы закупаем эту продукцию, доступ у всех имеется», - отметил Ержан Балтаев.

Однако в виду того, что удешевленной продукции на всех не хватает, планируется реализовывать удешевленную продукцию социально уязвимым слоям населения по специальным карточкам.

Ранее сообщалось, что в столице будут реализовывать продовольствие социально уязвимым слоям населения по специальной карточке.


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