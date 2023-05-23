Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Механизмы регулирования правовых отношений с бизнес-иммигрантами усовершенствуют в Казахстане

    23 Мая 2023, 14:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Будут усовершенствованы механизмы регулирования правовых отношений бизнес-иммигрантами. Об этом говорится в ответе министра финансов РК Ерулана Жамаубаева на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Правительством разработаны поправки по совершенствованию механизмов регулирования правовых отношений с бизнес-иммигрантами. Указанные поправки предусматривают порядок регистрации иностранцами юридического лица, а также иностранцев, имеющих визу для въезда в состав участников юридических лиц (перерегистрации), если иное не установлено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, участие в уставном капитале коммерческих организаций путем участия в них в качестве бизнес-иммигрантов с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и русский языки», - сообщил министр финансов.

    Как отметил Ерулан Жамаубаев, в соответствии с регламентом Правительства данные поправки направлены на согласование заинтересованных государственных органов.

    Будут усовершенствованы механизмы регулирования правовых отношений с бизнес-иммигрантами.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика Минфин РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    113 лиц привлекли к ответственности за неосвоение бюджета при реализации нацпроектов
    Фонд для возвращенных в страну незаконно выведенных активов  могут создать в Казахстане
    На какой стадии мониторинг онлайн-переводов, рассказал глава Минфина
    Проверить всех налогоплательщиков с иностранным участием не представляется возможным - Минфин
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз