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    Механизмы реализации проекта G4 Сity обсудили в Правительстве

    11 Июля 2023, 12:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопросы дальнейшей реализации проекта «G4 Сity» рассмотрели на совещании под председательством заместителя Премьер-Министра – министра финансов РК Ерулана Жамаубаева с участием представителей государственных органов и организаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства.

    Исполнительный директор АО «Администрация Международного финансового центра «Астана» Нурлан Тоимбек проинформировал, что для проекта G4 City потребуется разработка определенного количества собственных актов, которые будут регулировать отношения в необходимых сферах деятельности. При этом важно определить сферы регулируемые актами G4 City заблаговременно, на стадии планирования. Остальные будут регулироваться законодательством РК.

    Н.Тоимбек также отметил, что в Казахстане иностранная рабочая сила привлекается работодателями на основе разрешений, выдаваемых местными исполнительными органами соответствующих административно-территориальных единиц, в пределах квоты, установленной и распределенной уполномоченным органом по вопросам занятости населения. Основные нормы, регулирующие вопросы привлечения ИРС предусмотрены Законами РК «О занятости населения» и «О миграции населения». При этом отдельные процедуры регулируются рядом подзаконных актов.

    Главными целями проекта «G4 City» являются качественное изменение социальной структуры общества, формирование нового поколения здоровых, активных, образованных граждан. Прежде всего это существенное повышение качества жизни, улучшение демографической ситуации в стране, создание условий для развития человеческого капитала, а также создание условий для прорывного развития страны.

    Предусматривается, что город G4 City станет новым экономическим и глобальным туристическим центром, располагающимся вдоль нового Шелкового пути. Учитывая обширные перспективы развития, предполагается, что G4 City будет развиваться в качестве интегрированного города, в котором будет проживать более 2,2 млн жителей. Согласно оценкам, к 2050 году G4 City обеспечит более 1,1 млн рабочих мест.

    По итогам совещания Ерулан Жамаубаев дал ряд соответствующих поручений государственным органам и организациям.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Правительство РК Экономика
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