Механизмы работы фонда по выплате алиментов объяснил глава Минюста

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Создание фонда по выплате алиментов не предполагает бесплатной раздачи денег. Об этом заявил министр юстиции РК Марат Бекетаев на брифинге по итогам расширенного заседания коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Бесплатной раздачи денег не будет. И думать о том, что будет создан фонд, и все долги закроются чудесным образом – это не так», - сказал Марат Бекетаев, отвечая на вопросы журналистов.

Министр пояснил, что есть две основные модели таких фондов. Первая – кредитная модель, вторая – благотворительная. Кредитная модель предполагает работу по принципу банковских займов, когда гражданин может попросить средства для оплаты алиментов на период, пока он не получил заработную плату.

«Возникли проблемы у человека, он приходит и говорит, что ранее была работа и попал под сокращение, но через три месяца выйду на работу. Вот этот алиментный фонд работает, как в Финляндии, они никому бесплатно не дают. Такого подхода нет, очень жесткий подход. Проблемы – возьми ссуду, закрой, а потом верни», - пояснил Марат Бекетаев.

Согласно другой модели, то есть благотворительному фонду, здесь деньги могут выдаваться без возврата, но не даются всем и всегда. По словам министра, на данный момент предлагается, что в Казахстане будет использоваться благотворительная модель.

«Деньги даются в самых сложных случаях, когда сложная болезнь или совсем бедственное положение, и нет других возможностей. Благотворительная модель предполагает создание комиссии и совета, когда люди с хорошей репутацией, с достаточным опытом принимают решение (кому давать деньги, а кому - нет). Такие люди приглашаются в комиссию, им предоставляются документы, они принимают решение. Допустим, кому-то 100 тыс. тенге, а кому-то - 500 тыс. тенге. Здесь тоже должны быть выработаны подходы: в зависимости от потребности платить или всем одинаково. Эти вопросы будут решаться палатой и комиссией», - добавил Марат Бекетаев.