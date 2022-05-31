Механизмы налогообложения упростят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство труда и социальной защиты населения РК подготовило предложения по регулированию новых форм занятости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Задача государства состоит в создании условий для формальной и продуктивной занятости, защите трудовых и социальных прав населения. Министерством проведены встречи с представителями крупного, среднего и малого бизнеса по вопросам применения новых форм занятости и регулирования их правовых аспектов. По итогам данных встреч и изучения международного опыта подготовлены предложения по регулированию новых форм занятости», - написала глава Министерства труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова в своем ответе на депутатский запрос.

По ее словам, работа проводится в трех направлениях:

- законодательное закрепление новых форм занятости;

- упрощение механизмов налогообложения;

- упрощение механизмов охвата социальным обеспечением.

Министр пообещала, что по данным направлениям будет предоставлена дополнительная информация.