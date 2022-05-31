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    Механизмы налогообложения упростят в Казахстане

    31 Мая 2022, 19:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство труда и социальной защиты населения РК подготовило предложения по регулированию новых форм занятости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Задача государства состоит в создании условий для формальной и продуктивной занятости, защите трудовых и социальных прав населения. Министерством проведены встречи с представителями крупного, среднего и малого бизнеса по вопросам применения новых форм занятости и регулирования их правовых аспектов. По итогам данных встреч и изучения международного опыта подготовлены предложения по регулированию новых форм занятости», - написала глава Министерства труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова в своем ответе на депутатский запрос.

    По ее словам, работа проводится в трех направлениях:

    - законодательное закрепление новых форм занятости;

    - упрощение механизмов налогообложения;

    - упрощение механизмов охвата социальным обеспечением.

    Министр пообещала, что по данным направлениям будет предоставлена дополнительная информация.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Бизнес Минтруда РК Занятость Налоги
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