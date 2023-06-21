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    Механизмы модернизации экономики рассмотрели в Правительстве

    21 Июня 2023, 17:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провел очередное заседание рабочей группы по вопросам разгосударствления и приватизации при Государственной комиссии по модернизации экономики РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    В совещании приняли участие представители государственных и местных органов, НПП «Атамекен», АО «ФНБ «Самрук-Қазына», АО «НК «КазМунайГаз», АО «НК «QazaqGaz», АО «KEGOC», АО «Эйр Астана», АО «QAZAQ AIR», АО «Казахтелеком», АО «НАК «Казатомпром».

    Вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков доложил о включении в Комплексный план приватизации новых объектов. Всего предложено 67 объектов. Из них несколько продано, некоторые ликвидированы, также переданы в доверительное управление. Так, сегодня выносится вопрос о включении в План приватизации 59 организаций.

    Б. Омарбеков также сообщил об исключении из Комплексного плана объектов коммунальной собственности. По инициативе акиматов сформирован перечень из 20 объектов, предлагаемых к исключению из Комплексного плана приватизации.

    По итогам заседания Ерулан Жамаубаев дал ряд соответствующих поручений государственным органам и организациям.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Экономика
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