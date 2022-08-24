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      Образование

    Механизмы финансирования науки пересмотрели в Казахстане

    24 Августа 2022, 14:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил о пересмотре механизмов финансирования науки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы тратим деньги на науку, распределяем эти деньги, есть неплохой формат повышения прозрачности через национальные научные советы. Но ключевой вопрос остается: каков результат всех этих научных грантов, исследований? Ключевая реформа - максимально прикладной характер науки», - заявил Саясат Нурбек журналистам в рамках форума науки и высшего образования-2022 «Человеческий капитал - ключевой ресурс развития нового Казахстана».

    Глава ведомства подчеркнул, что любое научное исследование должно решать конкретные жизненно важные проблемы.

    «Есть простые, элементарные проблемы, которые наши граждане ежедневно должны решать. Например, «Крот» - средство для очистки труб. У казахстанской науки есть потенциал производить такие несложные химические соединения, но мы пока не можем коммерциализировать и такие продукты на рынке продавать, замещать элементарные жизненные задачи», - считает Саясат Нурбек.

    Глава Миннауки проинформировал о мерах по пересмотру механизма финансирования науки. По словам министра, до 2025 года финансирование науки планируют довести до 1% от ВВП.

    «В этом году неплохую работу мы провели с Министерством финансов. Средства на науку поддержаны в первую очередь. Вы знаете, у нас будет увеличение стипендий для магистров, бакалавров, PhD-студентов. Отдельно мы в два раза увеличиваем финансирование на научные гранты. Сказать, что мы подошли к 1 проценту от ВВП еще рано, но мы идем к тому, что в течение ближайших трех лет - до 2025 года вывести финансирование базовой науки до 1% от ВВП», - сказал С. Нурбек.

    Ранее сообщалось, что в научно-исследовательских институтах и вузах Казахстана работают 22 тыс. Ученых. По словам министра, научных кадров в стране катастрофически не хватает.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Образование Наука Миннауки и высшего образования РК
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