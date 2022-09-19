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    Механизмы действия нового Налогового кодекса обсудили в Правительстве РК

    19 Сентября 2022, 21:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев провел совещание по реализации поручений касательно разработки нового Налогового кодекса, озвученных Главой государства в Послании народу Казахстана 1 сентября 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    У субъектов бизнеса часто возникают вопросы касательно администрирования налогов. В связи с этим Правительством планируется уделить особое внимание упрощению и цифровизации налогового администрирования.

    В настоящее время в рамках рабочей группы, созданной распоряжением Премьер-Министра, ведется работа по разработке концепции налоговой политики до 2030 года.

    Подходы, заложенные в ней, будут основой для нового Налогового кодекса. Разрабатывать предложения к проекту концепции будет рабочая группа, в которую вошли депутаты Парламента РК, представители государственных органов и бизнес–сообщества.


    Фото: primeminister.kz

    Правительство РК Минфин РК Налоги Послание Президента РК-2022
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