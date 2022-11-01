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Механизм запланированного производства планшетов в РК раскрыл Багдат Мусин

1 Ноября 2022, 12:45
Механизм запланированного производства планшетов в РК раскрыл Багдат Мусин
1 Ноября 2022, 12:45

Механизм запланированного производства планшетов в РК раскрыл Багдат Мусин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин разъяснил механизм предлагаемого им к запуску производства планшетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы хотим породить спрос на отечественное производство. Если спроса нет, то и организации этих планшетов не будет. Ноутбуки и компьютеры у нас уже собирают на заводе им. Кирова в Петропавловске и в Парке информационных технологий. Эти производства налажены, но нам теперь надо породить спрос на планшеты», - сказал Багдат Мусин в кулуарах Правительства.

По его словам, закуп будет производиться через операторов сотовой связи.

«Потому что он легкий и к нему уже все привыкли. Мы изучали международный опыт, многие страны переходят на планшетизацию. Чтобы породить спрос, мы не собираемся выделять деньги, чтобы строились эти заводы. Мы объявили, что будет закуп через операторов мобильной связи», - добавил министр.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют снабдить первоклассников планшетами для решения проблемы тяжелых рюкзаков. Как предлагают в МЦРИАП, планшеты должны быть отечественного производства.


Фото: dvizhok.su


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