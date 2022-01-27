Механизм выплат за аренду частного жилья разработали в МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Механизм выплат за аренду частного жилья разработали в МИИР РК. Принцип адресной жилищной помощи: 50% - выплачивает государство, оставшиеся 50% - получатель. Об этом передает МИА «Казинформ».

Выплаты за аренду жилья из частного жилищного фонда предлагается распространить на очередников МИО с доходом ниже одного прожиточного минимума. Таких граждан на сегодняшний день – 70 тысяч. Это многодетные семьи, инвалиды 1 и 2 группы, дети с инвалидностью и оставшиеся без попечения родителей. Именно этим категориям предлагается назначать половину стоимости арендного жилья. Оператором предлагается определить Отбасы банк.

Для заявителей будут действовать основные требования:

1) гражданство Республики Казахстан;

2) наличие совокупного дохода семьи (гражданина) за последние 6 (шесть) месяцев на каждого члена семьи не более 1-кратной величины прожиточного минимума, утвержденного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, включительно;

3) подтверждение постановки на учет в качестве нуждающегося в жилье и статуса нуждающегося в жилище в соответствии с Законом «О жилищных отношениях»

4) наличие договора, заключенного между собственником жилья и арендополучателем, а также зарегистрированного в правовом кадастре.

Стоит отметить, из бюджетных средств на данную программу потребуется 50 млрд. тенге.

В целях снижения нагрузки на республиканский бюджет и с учетом дефицита бюджетов отдельных регионов планируется софинансирование из местных бюджетов в размере всего 10%.

Разработанный ведомством механизм вступит в силу после утверждения всеми заинтересованными государственными органами правил назначения и осуществления выплат отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде. По вопросам назначения и осуществления выплат граждане смогут обращаться в АО «Отбасы банк».