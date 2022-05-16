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    Механизм включения компаний в реестр недобросовестных поставщиков изменят в РК

    16 Мая 2022, 15:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Кредитование закупа сельхозтехники запланировано в рамках Плана антикризисных мер. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Правительством на постоянной основе ведется работа по всесторонней поддержке бизнеса и обеспечению благополучия населения. С учетом сложившейся геополитической ситуации в мире, в целях нивелирования рисков для социально-экономической ситуации в Казахстане, Правительством совместно с Национальным банком разработан План антикризисных мер на 2022 год», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, планом предусмотрены мероприятия по обеспечению устойчивости финансовой системы, контролю и снижению инфляции, поддержке сельского хозяйства, строительной отрасли, топливно-энергетического комплекса, транспорта, а также привлечению инвестиций, поддержке и стимулированию внешнеторговой деятельности, реализация которых планируется, в том числе через механизмы релокации производств на территорию Казахстана и замещения экспортных позиций.

    «Для поддержки сельского хозяйства предусмотрены мероприятия по кредитованию закупа сельхозтехники, субсидированию агропромышленного комплекса. В целях поддержки отечественных товаропроизводителей предусмотрено мероприятие по проработке вопроса невключения в реестр недобросовестных поставщиков предприятий, участвующих в государственных закупках и столкнувшихся с проблемами транспортно-логистического и производственно-логистических цепочек (форс-мажор)», - заключил Премьер-Министр.

    В целом, считает глава Кабмина, реализация Плана антикризисных мер на 2022 год позволит нивелировать последствия обострения геополитической ситуации и использовать открывающиеся возможности.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Сельское хозяйство
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