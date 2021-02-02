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    Механизм управления Нацбанком пенсионными активами разъяснил глава ЕНПФ

    2 Февраля 2021, 14:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «Единый накопительный пенсионный фонд» Жанат Курманов рассказал о том, каким образом осуществляется управление пенсионными активами казахстанцев в Национальном банке РК. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Напомним, в соответствии с законом «О пенсионном обеспечении» доверительным управляющим является Национальный банк. И в соответствии с новыми вступившими в силу нормами, предполагается, что кроме этого, появится возможность перевода пенсионных накоплений управляющим компаниям, чтобы создать конкурентный рынок управления. В отношении Нацбанка кратко прокомментирую следующие подходы по управлению пенсионными активами. Во-первых, это быстрая многоуровневая система принятия решений; основные направления по инвестированию определяются советом по управлению Национальным фондом», - сказал Жанат Курманов на брифинге в СЦК.

    После этого, по его словам, в соответствии с постановлением Правительства утверждается перечень финансовых инструментов, в который разрешено инвестировать пенсионные накопления.

    «После этого Нацбанк правлением утверждает инвестиционную декларацию и лимиты инвестирования по разным финансовым инструментам. И только после этого Нацбанк реализует все эти ранее принятые решения по размещению пенсионных накоплений. Понятно, что в настоящее время в условиях недостаточности возможностей по инвестированию внутри страны часть пенсионных накоплений (примерно 1/3) размещена на внешних рынках», - сообщил спикер.

    «Это нужно в первую очередь чтобы обеспечить качество инвестирования, поскольку инструменты, которые инвестирует Нацбанк за рубежом по рейтингу гораздо выше, чем те, которые могут обеспечить дивиденды внутри страны. Во-вторых, поскольку инвестиции за рубежом размещаются в твердой валюте, естественно защищены от возможного обесценивания тенге по отношению к другим валютам. Основная валюта инвестирования – это доллар США», - заключил Ж. Курманов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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