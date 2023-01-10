Механизм субсидирования вводится для поддержки региональных аэропортов - МИИР

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В целях поддержки региональных аэропортов предусматривается механизм субсидирования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

29 декабря 2022 года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта и недропользования». В отношении гражданской авиации вносятся изменения и дополнения в Закон «Об использовании воздушного Республики Казахстан пространства и деятельности авиации», Земельный кодекс, Трудовой кодекс и другие законы.

Закон содержит важные для отрасли гражданской авиации поправки, направленные на дальнейшее совершенствование механизма регулирования деятельности гражданской авиации, повышение безопасности полетов и авиационной безопасности, а также на защиту прав граждан, пользующихся услугами воздушного транспорта.

Так, для повышения безопасности полетов и ограничения использования земель, а также для строительства объектов на приаэродромной территории в Земельный кодекс вносится норма, регламентирующая предоставление земельных участков на приаэродромной территории с учетом положений законодательства об использовании воздушного пространства и деятельности авиации, требующих получения разрешения на осуществление деятельности на приаэродромной территории.

Кроме этого, Законом устанавливается положение для международных аэропортов по утверждению генерального плана, содержащего подробные этапы развития инфраструктуры аэропорта, и перечень приоритетных задач. Это позволит учесть прогнозируемый рост объема перевозок, обеспечить необходимые земельные участки для развития инфраструктуры аэропортов, обеспечить выполнение международных стандартов, в том числе и в части безопасности полетов и авиационной безопасности.

В целях государственной поддержки региональных аэропортов, сталкивающимся с финансовыми трудностями и неспособных обеспечить собственные операционные затраты, предусматривается механизм субсидирования.

Также предусмотрены нормы, устанавливающие обязанность авиакомпаний по своевременному информированию пассажиров по мобильному номеру и электронной почте об изменениях статуса рейса, о причинах изменений статуса рейса и новом времени вылета или о новом маршруте, а также о перечне услуг, предоставляемых авиакомпаниями в связи с изменением статуса рейса. В целях усиления защиты прав пассажиров за несвоевременную доставку пассажира в пункт назначения предусматривается штраф авиакомпаний в размере трех процентов от стоимости тарифа (тарифа полетного участка, на котором произошла просрочка) за каждый час просрочки, если не имело место следствие непреодолимой силы.

Вместе с тем, Законом предусмотрены нормы и в интересах авиаперевозчиков. Так, авиакомпаниям разрешается вести собственный «черный список пассажиров», т.е. так называемый реестр лиц, перевозка которых ограничена. Включенный в данный реестр пассажир, может не допускаться к полету авиаперевозчиком. В соответствии с Законом пассажир может быть включен в реестр сроком на один год в случае совершения правонарушения на борту воздушного судна на основании вступившего в законную силу постановления суда о наложении административного взыскания или обвинительного приговора за совершение данного правонарушения.

Закон направлен также на дальнейшую гармонизацию национального законодательства со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и передового опыта зарубежных стран.

В частности, в гражданскую авиацию внедряется принцип «справедливой культуры», который предусматривает механизм защиты трудовых прав авиационного персонала, своевременно сообщающего через систему представления данных об авиационных происшествиях и инцидентах. Также предусматривается ответственность первого руководителя организации гражданской авиации за обеспечение безопасности полетов и сертификация аэродромов определенной категории, тогда как ранее данное требование распространялось на все категории аэродромов.

К слову, разрешаются и вопросы регулирования обслуживания воздушного движения в воздушном пространстве над открытым морем или в воздушном пространстве, суверенитет над которым не определен. Кроме того, регулируется вопросы ответственности авиационных инспекторов за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих служебных обязанностей и внедряется сертификация по вопросам связанным с беспилотными авиационными системами.

Введение нормы по регулированию процесса использования беспилотных летательных аппаратов, а именно внедрение процедуры сертификации, установление требований к дистанционной идентификации и определение зон для их использования. Также вводятся понятия «беспилотная авиационная система» и «беспилотное воздушное судно».

В целом вносимые изменения повысят эффективность государственного контроля и надзора за деятельностью авиации, конкретизируют некоторые аспекты для субъектов гражданской авиации и позволят соответствовать международным стандартам.



