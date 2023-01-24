Механизм программы льготного автокредитования могут пересмотреть в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане могут пересмотреть механизм программы льготного автокредитования. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В марте мы уже определили, что сумма выдаваемого кредита должна быть до 10 миллионов тенге, а сумма стоимости автомашины не должна превышать 15 миллионов тенге. Это для того, чтобы населению были доступные автомобили, чтобы дорогих автомобилей в этой программе не было. Мы говорим о том, что программу постараемся начать до конца месяца», - сообщил журналистам Марат Карабаев после заседания Правительства.

Он уточнил, что Фонд развития промышленности должен провести брифинг по поводу очередного запуска льготного автокредитования.

«Здесь вопрос в целом о пересмотре механизма программы стоит. До этого сначала обращались в адрес автосалонов, потом шли в банк. Фонд развития промышленности предлагает другой механизм, чтобы сначала обратились в Фонд развития промышленности. Там будет электронная очередь, после - в автосалон. Чтобы автосалоны в определенные оговоренные с ними сроки могли предоставить автомобиль», - сказал министр.

По словам главы ведомства, предусматривается револьверный метод кредитования. Он объяснил, что долгий срок ожидания машин наблюдается не только в Казахстане, но и в других странах, в частности, в Южной Корее.



