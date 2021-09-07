Механизм предоставления пособий переселенцам с юга на север пересмотрят в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал о планах по реализации Послания Главы государства по направлению «Формирование эффективной экосистем на рынке труда», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По пятому направлению «Формирование эффективной экосистемы на рынке труда» к реализации запланированы 6 мероприятий. Будут разработаны Закон «О профессиональных квалификациях» и механизм регулирования новых форм занятости. Предусматривается переформатирование действующего механизма выделения пособий гражданам, переселяющимся с юга на север страны», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

Кроме того, по его словам, будет разработан эффективный механизм поддержки гражданских инициатив в сельской местности.

«Законодательно закрепятся нормы об обязательном учете квоты при распределении депутатских мандатов, а также будет расширен перечень квотируемых категорий граждан. В целях эффективной борьбы с коррупцией утвердится соответствующий стратегический документ на среднесрочный период», - отметил министр.

«Будут внесены изменения в Концепцию семейной и гендерной политики. Планируется разработка комплекса мер по противодействию мошенничествам и финансовым пирамидам», - заключил Асет Иргалиев.