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    Механизм предоставления льгот в СЭЗ изменится в Казахстане

    19 Мая 2022, 17:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько инвестировал, на такой период и получишь льготы – такой принцип работы будет теперь действовать в специальных экономических зонах. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Льготный режим будем предоставлять исходя из социально-экономических показателей проекта. Раньше было так: если СЭЗ будет функционировать 25 лет, то и на 25 лет инвесторы освобождаются от налогов. Теперь говорим, что это будет исходить из того, какой у инвестора проект, рентабельность, сколько он инвестиций вложил. Допустим, если 5 млн тенге вложил, то первые 5 лет будет получать господдержку, если больше вложил, то дольше будет получать. То есть будет дифференцированный подход по предоставлению мер поддержки», - сказал Марат Карабаев на круглом столе в Сенате.

    Он также доложил о предпринимаемых мерах по закреплению ответственности местных исполнительных органов и управляющих компаний.

    «Несколько механизмов предлагали, в первую очередь, мы хотим, чтобы в индикаторах эффективности акимов оставили развитие СЭЗ. Чтобы управляющие компании достигали изначально поставленные цели», – пояснил спикер.

    «Хорошим примером является «Алабуга» в Татарстане. Скорее всего, туда руководителей предприятий отправим на своего рода стажировку. В совет директоров управляющих компаний мы теперь привлекаем местных крупных предпринимателей, чтобы повышать осведомленность о СЭЗ», - добавил вице-министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Сенат Экономика МИИР РК
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