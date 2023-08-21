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    13:58, 21 Август 2023 | GMT +6

    Механизм переименования улиц разъяснил глава маслихата Астаны

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель маслихата Астаны Ерлан Каналимов ответил на вопросы о планах по переименованию столичных улиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По переименованию улиц: конкретных цифр нет. Город строится, развивается. У нас очень много улиц, которые обозначаются цифрами. На каждый район есть свой код: район Алматы – это А, Сарыарка – С, Есиль – Е. поэтому конкретных планов по переименованию нет, все в рамках работы ономастической комиссии», - сказал Ерлан Каналимов на брифинге в Службе коммуникаций города.

    Он рассказал о порядке рассмотрения предложений по переименованию.

    «Многие думают, что взяли и просто так переименовали улицу. Есть специальный порядок утверждения или переименования составляющих частей города – улиц, проспектов и т.д. Ономастическая комиссия города коллегиально решает, после этого предложение проходит публичные слушания, затем проходит через Общественный совет, после чего направляется на рассмотрение Республиканской ономастической комиссии», - отметил депутат.

    Ранее на очередном заседании ономастической комиссии города Астаны 3 августа 2022 года были рассмотрены и поддержаны предложения по наименованию и переименованию некоторых составных частей нашей столицы.


    Теги:
    Общество Маслихат Другие государственные органы Астана для mail.ru
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