Механизм переименования улиц разъяснил глава маслихата Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель маслихата Астаны Ерлан Каналимов ответил на вопросы о планах по переименованию столичных улиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По переименованию улиц: конкретных цифр нет. Город строится, развивается. У нас очень много улиц, которые обозначаются цифрами. На каждый район есть свой код: район Алматы – это А, Сарыарка – С, Есиль – Е. поэтому конкретных планов по переименованию нет, все в рамках работы ономастической комиссии», - сказал Ерлан Каналимов на брифинге в Службе коммуникаций города.

Он рассказал о порядке рассмотрения предложений по переименованию.

«Многие думают, что взяли и просто так переименовали улицу. Есть специальный порядок утверждения или переименования составляющих частей города – улиц, проспектов и т.д. Ономастическая комиссия города коллегиально решает, после этого предложение проходит публичные слушания, затем проходит через Общественный совет, после чего направляется на рассмотрение Республиканской ономастической комиссии», - отметил депутат.

Ранее на очередном заседании ономастической комиссии города Астаны 3 августа 2022 года были рассмотрены и поддержаны предложения по наименованию и переименованию некоторых составных частей нашей столицы.