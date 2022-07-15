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    Механизм оборотной схемы показал свою действенность - глава Минторговли РК

    15 Июля 2022, 17:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инструмент «оборотной схемы» показал свою эффективность. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра-министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день, в новых реалиях пандемических и геополитических ограничений, связанных со значительным импортом инфляции и возникновением ажиотажного спроса, этот механизм показал свою действенность. Предоставление оборотного и инвестиционного финансирования непосредственно производителям осуществляется в ряде программ государства по поддержке бизнеса», - сказал Бахыт Султанов на заседании Правительства.

    Вместе с тем, как он пояснил, задача «оборотной схемы» заключается в закреплении взаимных обязательств местных исполнительных органов, в лице социально-предпринимательской корпорации (СПК), торговых сетей, производителей и поставщиков СЗПТ, фиксирующих сроки, объемы и цены поставки продукции. Министр привел пару примеров.

    «В Карагандинской области в апреле заключены договора на поставку картофеля в объеме 2 709 тонн по фиксированным ценам 85 тенге в рознице, в то время, как коммерческая цена составляла 175 тенге. В результате в области сложилась самая низкая цена в продаже на картофель - 135 тенге», - проинформировал министр.

    «Аналогичная работа проделана и по капусте, налажены межрегиональные перетоки раннего урожая из Туркестанской области. По итогам наполнения рынка законтрактованной продукцией удалось снизить цену с пикового роста 273 тенге до 124 тенге», - добавил министр торговли.

    По словам Бахыта Султанова, работа проведена по всем регионам, в связи с чем сейчас и наблюдается постепенное снижение цены на продукт.

    «Вместе с тем, данный механизм справедливо подвергнут критике, поскольку требует доработки в части повышения эффективности реализации указанной задачи. В настоящее время проводится доработка информационной системы, на основе который мы проводим селекторные совещания с местными исполнительными органами в офисе Цифрового Правительства. Будет обеспечена максимальное информирование населения и бизнеса о реальных ценах, устанавливаемые участниками рынка, а также предусмотрена эффективность торговых сетей, производителей и поставщиков», - сказал Бахыт Султанов.

    По данным министра, текущий объем финансирования «оборотной схемы» в общем товарообороте социально значимых продуктов, составляет всего лишь 4%. Поэтому она не может в достаточной мере влиять на рынок.

    «В этой связи, по мере повышения прозрачности движения средств и повышения их эффективности, объем финансирования будет постепенно увеличиваться», - пояснил он.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Экономика Цены и тарифы Минторговли
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