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    Механизм электронного направления в суд материалов по адмправонарушениям прорабатывают в РК

    19 Февраля 2021, 13:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане прорабатывают механизм направления в электронном формате материалов в суд по административным правонарушениям, в том числе и по нарушениям ПДД, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе Генеральной прокуратуры РК отмечают, что в стране разработано мобильное приложение, которое позволяет в минимальные сроки составить протокол об административном правонарушении.

    Более 14 тысяч сотрудников органов внутренних дел по всей стране оснащены планшетами для составления электронных протоколов.

    Проведена интеграция с системами фото-, видеофиксации по городам Нур-Султану, Алматы, Шымкенту, Костанаю, Усть-Каменогорску, Талдыкоргану, Актобе, Павлодару, Атырау, Таразу, Караганде, Петропавловске, Актау, Кокшетау, Кызылорде, Уральску, Туркестану.

    Для своевременного доставления правонарушителям предписаний по штрафам используются гибридная электронная почта АО «Казпочта» и функционал SMS-уведомления. Проведена интеграция с АО «Казпочта» и 19 ведущими банками второго уровня по автоматическому погашению штрафов.

    Это позволяет гражданину оплатить штраф на месте совершения правонарушения банковской картой, в кассовых отделениях этих банков, в терминалах, через мобильные приложения, на сайте «qqamqor.gov.kz, через портал Электронного правительства, избавляя от необходимости посещения в дальнейшем государственного органа, наложившего штраф.

    Штраф в системе погасится автоматически, что исключит вероятность его повторной оплаты.

    В системе ЕРАП реализован механизм направления постановления о наложении штрафа на принудительное исполнение в электронном виде. По истечении срока добровольной оплаты административный материал автоматически направляется в автоматизированную информационную систему органов исполнительного производства (АИС ОИП).

    Сейчас ведется работа над реализацией функционала по направлению материалов в электронном формате в суд.

    Кроме того, реализуется возможность составления предписаний по правонарушениям, зафиксированным приборами фото-, видеофиксации в отношении владельцев машин с иностранными номерами.

    За 2020 год в стране органами внутренних дел составлено 3 394 855 протоколов об административном правонарушении, из них в электронном формате – 2 792 444, что составило 82,3% от общего количества.

    За нарушение правил дорожного движения составлено 2 189 402 протоколов, из них в электронном формате – 2 001 844, что составило 91,4% от общего количества.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Суды Генпрокуратура Транспорт Цифровой Казахстан Общество
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