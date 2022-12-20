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    Мегаполисы Самарканд и Наманган станут отдельными административными единицами Узбекистана

    20 Декабря 2022, 17:00

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Областные центры Узбекистана Самарканд и Наманган станут городами республиканского подчинения как отдельные административно-территориальные единицы. Об этом сегодня в послании парламенту заявил президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Самарканд становится всемирно известным мегаполисом, международным центром туризма и бизнеса. Наманган также находит свое место в качестве регионального центра в области промышленности, предпринимательства, образования и культуры», - сказал глава Узбекистана.

    Президент отметил, что сейчас в Центральной Азии насчитывается 7 городов-миллионников, которые наряду со столицами придают новый импульс развитию регионов.

    «Города Самарканд и Наманган, население которых достигло 1 млн человек, должны стать точками роста экономики республики. Предлагаю придать им статус отдельных административно-территориальных единиц, которые будут подчиняться Кабинету министров», - сказал Шавкат Мирзиёев.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Центральная Азия Узбекистан Мировые новости
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