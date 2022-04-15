Мегаполисы Китая возглавили ТОП-5 городов по количеству миллиардеров

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Город Шэньчжэнь южнокитайской провинции Гуандун обошел Нью-Йорк по количеству миллиардеров. Об этом говорится в опубликованном отчете исследовательского института Hurun Report, в котором составлен рейтинг самых богатых миллиардеров в мире, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно отчету, за год список самых богатых людей г.Шэньчжэнь пополнился восьми миллиардерами, их количество в этом китайском мегаполисе достигло 113, тем самым, он обогнал Нью-Йорк.

Список городов по количеству резидентов-миллиардеров возглавляют мегаполисы Китая. По последним данным, в Пекине проживают 144 миллиардеров, в Шанхае - 121, в Шэньчжэне - 113, замыкают топ-5 - Нью-Йорк (110) и Лондон (101).

В докладе Hurun Report отмечается, что рост числа миллиардеров в Шэньчжэне отражает тенденцию, которая привлечет в этот мегаполис еще больше молодых предпринимателей в ближайшие годы.

Подъем Шэньчжэня начался в 1980 году, когда он был назван первой в материковой части Китая специальной экономической зоной в рамках проводимой политики «реформ и открытости». С 1979 по 2021 гг. валовой внутренний продукт Шэньчжэня вырос с менее чем $28 млн до почти $475 млрд.

В городе расположены крупнейшие технологические компании Китая, включая телекоммуникационный гигант Huawei и интернет-конгломерат Tencent. По данным местных властей, в прошлом году в Шэньчжэне было создано 2,5 тыс. новых высокотехнологичных компаний, в результате чего их общее число достигло 17 тыс.

Шэньчжэнь также является частью интеграционного проекта «Большой зоной залива», цель которого - связать Шэньчжэнь с восемью другими развитыми городами и округами провинции Гуандун, а также со специальными административными районами КНР Сянган (Гонконг) и Аомэнь (Макао).



