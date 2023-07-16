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    Мефедрон на 100 млн тенге изъяли у жителя Костанайской области

    16 Июля 2023, 13:02

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области задержали наркоторговца. У него изъяли партию синтетических веществ на сумму более 100 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Операция по задержанию подозреваемого проходила в городе Тобыл в рамках ОПМ «Карасора- 2023».

    «При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в городе Тобыл задержали подозреваемого, у которого при обыске изъято более 3 кг синтетических наркотиков. В дальнейшем изъято более 2 тысяч расфасованной синтетики, что составляет особо крупный размер», - прокомментировал задержание 31-летнего жителя области начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Нуржан Ахметов.

    Стоимость такой партии составляет более 100 млн тенге. Начато досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК. Подозреваемый арестован. Проводятся необходимые следственные действия. Изъятое вещество – синтетический наркотик «мефедрон».

    С начала проведения ОПМ «Карасора- 2023» в Костанайской области изъято более 10 кг различных наркотических средств.

    Ранее в Петропавловске у 27-летнего мужчины изъяли особо крупную партию синтетических наркотиков.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Костанайская область Борьба с преступностью МВД РК Регионы Казахстана Борьба с наркотиками Костанай
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