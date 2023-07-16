Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Костанайская область

Мефедрон на 100 млн тенге изъяли у жителя Костанайской области

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
16 Июля 2023, 13:02
Мефедрон на 100 млн тенге изъяли у жителя Костанайской области Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области задержали наркоторговца. У него изъяли партию синтетических веществ на сумму более 100 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Операция по задержанию подозреваемого проходила в городе Тобыл в рамках ОПМ «Карасора- 2023».

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в городе Тобыл задержали подозреваемого, у которого при обыске изъято более 3 кг синтетических наркотиков. В дальнейшем изъято более 2 тысяч расфасованной синтетики, что составляет особо крупный размер», - прокомментировал задержание 31-летнего жителя области начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Нуржан Ахметов.

photo
photo
photo

Стоимость такой партии составляет более 100 млн тенге. Начато досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК. Подозреваемый арестован. Проводятся необходимые следственные действия. Изъятое вещество – синтетический наркотик «мефедрон».

С начала проведения ОПМ «Карасора- 2023» в Костанайской области изъято более 10 кг различных наркотических средств.

Ранее в Петропавловске у 27-летнего мужчины изъяли особо крупную партию синтетических наркотиков.

photo

photo


Костанайская область   Борьба с преступностью   МВД РК   Регионы Казахстана   Борьба с наркотиками   Костанай  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно