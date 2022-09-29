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    Мефедрон изготавливала семейная пара в пригороде Алматы

    29 Сентября 2022, 15:52

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мефедрон изготавливала семейная пара в пригороде Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Преступное производство развернулось в одном из домов в Илийском районе Алматинской области.

    «Задержаны супруги - 36-летний гражданин Ж. и 29-летняя гражданка Ж. В их съемном жилье обнаружено свыше 2 кг порошкообразного вещества, стеклянная колба с 7 литрами жидкости, около 40 литров химических веществ в канистрах, порошкообразные химические вещества, около 7 кг, кусты растений и инвентарь, использованный наркодельцами при изготовлении синтетического наркотика – мефедрон.

    Они сообщили, что инструкцию получали через Интернет, а сырье – через закладки. По словам задержанных, «работодатель» обещал им за каждый килограмм синтетического наркотика вознаграждение в размере 1 миллиона тенге», – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

    Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.297 ч.1 УК РК. Вещественные доказательства изъяты и направлены на судебно-химическую экспертизу. Уголовное дело расследует управление полиции Илийского района Алматинской области, по территориальности.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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